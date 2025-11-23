Россия
22:56, 23 ноября 2025Россия

В «Центральном университете» началось эпидемиологическое расследование

Роспотребнадзор: Ситуация с отравлением в «Центральном университете» на контроле
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Управление Роспотребнадзора по Москве проводит эпидемиологическое расследование после отравления студентов в частном «Центральном университете» на улице Гашека, об этом сообщили в официальном Telegram-канале ведомства.

«Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Москве», — добавили в Роспотребнадзоре.

Массовое отравление макаронами по-флотски произошло во время it-соревнований в центральном здании вуза. Среди отравившихся есть школьники. В данный момент известно о 18 пострадавших, обратившихся за медицинской помощью. Питание по информации Telegram-канала «112» обеспечивал внешний кейтеринг-подрядчик.

    Все новости