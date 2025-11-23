Забота о себе
Врач разоблачил миф о вреде распространенной привычки

Доктор Аббас: Хруст костяшками пальцев не приводит к артриту
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Luis Quintero / Unsplash

Привычка хрустеть костяшками пальцев не приводит к артриту. Миф о вреде распространенной привычки развеял специалист по лечению заболеваний суставов доктор Сайед Надим Аббас, его слова приводит издание Mirror.

«Этот щелчок при хрусте суставов обычно вызван лопающимися при изменении давления пузырьками газа в суставной жидкости, а не скрежетом костей», — пояснил врач.

Как утверждает Аббас, привычка сама по себе не повреждает суставы и не приводит к болезням. Если при хрусте нет боли или отека, то это безвредно. Однако, если щелчки сопровождаются болью, отеком, повышением температуры или ограничением подвижности, следует обратиться к врачу, отметил он.

Ранее врач общей практики и телеведущий Александр Мясников призвал гипертоников избегать частого применения сосудосуживающих капель для носа. По его словам, злоупотребление этой группой препаратов может спровоцировать у людей с высоким давлением инсульт.

