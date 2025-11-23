Зеленский высказался о начале переговоров по мирному плану Трампа

Зеленский понадеялся на результативное обсуждение в Женеве мирного плана Трампа

Обсуждение в Женеве мирного плана президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине должно стать результативным. С таким заявлением выступил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram-канале.

«Хорошо, что дипломатия активизирована и что разговор может быть конструктивным», — высказался политик.

Зеленский прокомментировал начало в Женеве переговоров по мирному плану США с участием представителей Украины и стран Запада и рассказал о тесном контакте между делегациями. «Нужен позитивный результат для всех нас», — добавил он.

Ранее глава офиса президента (ОП) Украины Андрей Ермак провел первую встречу в Женеве по мирному плану Трампа. Чиновник описал настрой как «очень конструктивный» и заявил о планах целого ряда встреч в разных форматах.