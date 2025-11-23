Сенатор Пушков: Зеленский опасается выражать свою позицию по мирному плану США

У президента Украины Владимира Зеленского есть две позиции по мирному плану США, одну из которых он опасается афишировать, боясь лишиться поддержки украинцев. В этом украинского лидера заподозрил член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

«У Зеленского есть официальная позиция для Украины — "никаких уступок" — и другая позиция — для США, которую он не хочет афишировать, опасаясь, что это еще больше снизит его поддержку внутри страны», — выразил мнение сенатор. Он подчеркнул, что лояльность граждан Украины к президенту стала меньше из-за коррупционного скандала.

Пушков отметил, что украинский президент ведет двойную игру. По его словам, Зеленский пытается сорвать мирный план и при этом не вступать в прямую конфронтацию с президентом США Дональдом Трампом, который и так к нему не расположен.

Ранее сенатор заявил, что Вашингтону следует задействовать более мощные рычаги давления на Киев, чтобы повлиять на решение по мирному плану. Пушков добавил, что по поводу мирной инициативы начнется «большой торг».