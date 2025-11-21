Россия
09:37, 21 ноября 2025Россия

В Совфеде назвали способ повлиять на решение Киева по мирному плану

Сенатор Пушков: Трампу нужно задействовать более мощные рычаги влияния на Киев
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президенту США Дональду Трампу нужно задействовать более мощные рычаги влияния на Украину. Способ направить на положительное решение по мирному плану назвал член комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков в Telegram.

По его словам, мало ожидать, что Украина подпишет разработанный в Белом доме план. «Ожидание должно быть поддержано такими доводами, которые не оставят Киеву выбора. Впрочем, вполне вероятно, что такие доводы у Трампа есть. Похоже, он настроен решительно. И сейчас начнется большой торг», — считает сенатор.

Ранее нардеп Верховной рады Марьяна Безуглая назвала новый мирный план США проектом чистой капитуляции Украины перед Россией и унижением для Европы. По ее словам, «он просто нереалистичен ни по сути, ни по форме».

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский, комментируя план США заявил, что «команды будут работать над этими предложениями».

Новый план США по мирному урегулированию на Украине предлагает получение Киевом гарантий безопасности от Белого дома, отказ от вступления в НАТО, сокращение численности войск, а также Крыма, и республик Донбасса российскими.

