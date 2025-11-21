Бывший СССР
На Украине назвали мирный план США проектом уничтожения Европы

Нардеп Безуглая: Мирный план США — это проект уничтожения Европы
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press

Новый мирный план США — это проект чистой капитуляции Украины перед Россией под давлением трампистов, а также унижения Европы. Об этом заявила нардеп Верховной рады Марьяна Безуглая в своем Telegram-канале.

Помимо этого, «он просто нереалистичен ни по сути, ни по форме», отметила депутат.

«Выглядит так, что в США решили еще раз попытаться сбыть нас России, используя внутренний кризис и находясь в заблуждении, что мы сейчас "тепленькие" для сдачи», — подчеркнула Безуглая.

20 ноября президент Украины Владимир Зеленский официально получил от американской стороны мирный план урегулирования конфликта, разработанный администрацией президента США Дональда Трампа.

