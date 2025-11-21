Бывший СССР
Зеленский отреагировал на мирный план по Украине

Зеленский не сделал резких заявлений о мирном плане урегулирования конфликта
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Украинский президент Владимир Зеленский в своем Telegram-канале решил не делать резких заявлений относительно плана по урегулированию украинского конфликта, предоставленного американской стороной, и рассчитывает вскоре созвониться с президентом США Дональдом Трампом.

«Американская сторона предоставила свои предложения — пункты плана, чтобы закончить войну, их видение. Мы договорились, что команды будут работать над этими предложениями», — заявил Зеленский, отметив, что украинская сторона не будет делать резких заявлений и настроена на четкую, честную работу.

В своем выступлении Владимир Зеленский также прокомментировал встречу с фракцией своей партии «Слуга народа», которая прошла на фоне коррупционного скандала в Украине. По его словам, на ней обсуждались деликатные темы. Он также объявил о предстоящих решениях, которые, как он утверждает, помогут повысить эффективность парламента, но деталей не привел.

Ранее нардеп Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) опубликовал, по его утверждениям, 28 пунктов мирного плана по Украине президента США Дональда Трампа. Документ охватывает все ключевые аспекты урегулирования конфликта. В частности, получение Украиной гарантий безопасности от США, отказ страны от НАТО, сокращение численности Вооруженных сил Украины.

