Силовые структуры
18:34, 24 ноября 2025Силовые структуры

Молившийся подросток раскрыл причины кровавой расправы над российскими полицейскими

В Москве напавший с ножом на полицию из-за замечания подросток не признал вину
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал «Столичный СК »

В Москве приезжий подросток с ножом напал на охранника из-за замечания. Об этом сообщает «РЕН ТВ» в своем Telegram-канале.

Как передает агентство «Москва» в Telegram, ЧП произошло в торговом центре на Ореховом бульваре. Подросток ранил ножом охранника, который сделал ему замечание из-за выбранного места для молитвы. Он был задержан, но пытался оказать сопротивление и ранил двух полицейских.

Злоумышленнику предъявлено обвинение по статье о покушении на убийство и посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Свою вину юноша не признал.

По информации «РЕН ТВ», фигурант — 16-летний Хусейн Гаджиев. Соседи рассказали, что ни в чем подобном юноша никогда не был замечен. Он учился в колледже. Сотрудники ТЦ сообщили, что молодой человек напал на охранника настолько быстро, что никто не успел среагировать. Пострадавший охранник ТЦ госпитализирован.

Ранее сообщалось, что калининградский полицейский попал в больницу после того, как его сбила машина.

