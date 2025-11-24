Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
03:02, 24 ноября 2025Забота о себе

Россияне начали страдать от ожирения из-за одной мутации

НЦГИ: Более 20% россиян предрасположены к ожирению из-за мутации
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Freepik

Более чем у 20 процентов россиян есть высокий риск возникновения ожирения. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные Национального центра генетических исследований (НЦГИ).

Исследование, проведенное на основе анализа данных 50,4 тысячи человек, показало, что мутации в генах FTO и MC4R могут способствовать развитию избыточного веса.

Помимо FTO и MC4R, существует еще минимум семь генов, которые связаны с повышенным риском ожирения. В частности, ген TCF7L2 регулирует метаболизм жиров и формирует чувство насыщения, а гены LEP и LEPR отвечают за выработку гормона, играющего ключевую роль в регуляции аппетита.

Ранее физиолог Александр Калюжин предупредил об опасности безалкогольного пива. По его словам, в нем содержится большое количество сахара, который приведет к ожирению.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно об изменении 28 пунктов мирного плана Трампа по Украине

    Женщина родила 11 детей от пророка-многоженца

    Мужчина одним поступком разрушил жизни сына и его жены

    Британские самолеты подняли в воздух после появления танкера из России

    Россиянам рассказали о распространении дальневосточной ипотеки на «вторичку»

    Жителей Москвы призвали пересесть на общественный транспорт из-за непогоды

    Ограничения введены в третьем за ночь российском аэропорту

    Россиянам рассказали о предоставлении 13-ой зарплаты в 2025 году

    В Белом доме оценили встречу делегаций в Женеве

    В ГД придумали меры для борьбы со сделками по «схеме Долиной»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости