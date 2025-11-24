Мир
14:33, 24 ноября 2025Мир

Перехват Британией российских судов оценили словами «раздули из мухи слона»

Ищенко: Лондон перехватом российского корвета в Ла-Манше раздул из мухи слона
Маргарита Сурикова
Маргарита Сурикова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Toby Melville / Reuters

Великобритания пытается показать союзникам по НАТО, что маневры российских кораблей в Ла-Манше якобы носят агрессивный характер. Таким образом капитан I ранга запаса Сергей Ищенко прокомментировал газете «Взгляд» перехват корвета «Стойкий» в проливе.

По мнению эксперта, глагол «перехватил» в данном случае ничего не значит. Судя по всему, британский корабль подошел к российским кораблям, опознал их и ушел. Это является стандартной практикой при приближении к их территориальным водам каких-либо объектов.

Однако Минобороны Королевства при содействии СМИ «раздуло из мухи слона». Ищенко убежден, что данная новость ориентирована на британское общество, чтобы придать им уверенности в том, что любой российский маневр не останется без внимания военных.

«Также это сигнал Лондона союзникам по НАТО, что они готовы ответить на любые действия России у их берегов. При этом российские корабли имеют полное право проходить Ла-Манш (...) Ни Британия, ни Франция при всем желании ничего не могут с этим сделать. Им остается лишь нагнетать обстановку и раздувать из мухи слона», — сыронизировал военнослужащий.

Ранее патрульный корабль Великобритании перехватил корвет и танкер России после их сопровождения в Ла-Манш. Кроме того, страна подняла в воздух три разведывательных самолета «Посейдон» и направила их следить за российскими кораблями и подлодками в Северной Атлантике и Арктике.

    Все новости