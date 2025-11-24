Забота о себе
Раскрыт признак заведомо провальных отношений

Психолог Иворра назвала потерю себя признаком заведомо провальных отношений
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

Психолог Сусана Иворра заявила, что заведомо провальные отношения можно определить по одному признаку. Его она раскрыла в интервью изданию Hola.

По словам Иворры, любые отношения требуют усилий со стороны обоих партнеров. Однако очень важно стремиться понять и узнать другого человека, не теряя при этом себя. Дело в том, что многие люди в попытках оживить отношения забывают о собственной личности, подчеркнула специалистка.

«Вы исчезаете или стираетесь, чтобы быть с другим человеком. Вы стремитесь изменить то, каковы отношения или каков другой человек, потому что только если он изменится, эти отношения будут устойчивыми», — пояснила она. Правда, одновременно с этим Иворра отказалась называть токсичными любые отношения, которые приводят к истощению.

«Иногда мы путаем усилия с истощением. Никакие отношения не обходятся без моментов напряжения. Любые отношения требуют усилий, самоотдачи, вложения времени и энергии, а также разрешения конфликтов и разногласий», — заключила она.

Ранее психолог Марина Склярова рассказала о причинах переедания. Она сравнила пищу с успокоительными средствами во время стресса.

