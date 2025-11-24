Мир
15:28, 24 ноября 2025Мир

Раскрыта реакция Трампа на переговоры США и Украины в Женеве

Рубио: Трамп оказался доволен результатами переговоров США и Украины в Женеве
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Chip Somodevilla / Getty Images

Президент США Дональд Трамп доволен результатами переговоров американской делегации с украинской стороной в Женеве. Об этом рассказал госсекретарь США Марко Рубио, передает телеканал CNN.

«Во время пресс-конференции в Женеве, Швейцария, государственный секретарь Марко Рубио заявил, что президент Дональд Трамп "доволен" сообщениями о прогрессе, достигнутом в ходе переговоров между США и Украиной», — сказано в сообщении.

Ранее Трамп заявил, что в вопросе мирного урегулирования конфликта на Украине «происходит что-то хорошее». «Возможно ли, что в мирных переговорах между Россией и Украиной наметился большой прогресс? Не верьте, пока не увидите, но, возможно, происходит что-то хорошее», — написал он.

До этого издание «РБК-Украина» со ссылкой на дипломатические источники сообщило, что украинской делегации в ходе переговоров с США в Женеве удалось скорректировать большинство неудобных Киеву пунктов мирного плана Вашингтона.

