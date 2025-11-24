Экономика
20:31, 24 ноября 2025Экономика

Россиян призвали убраться

Руководитель клининга Кабанова: Перед Новым годом нужно составить план уборки
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Afanasiev Andrii / Shutterstock / Fotodom

Россиянам советуют заранее составить план предновогодней уборки, чтобы подготовить дом к празднику без стресса и усталости. Советами по эффективной уборке в разговоре с «Газетой.ru» поделилась руководитель компании «Клининг24» Ольга Кабанова.

По ее словам, составление четкого плана позволяет распределить задачи на несколько дней, облегчая выполнение и предотвращая переутомление.

Эксперт рекомендует разбить уборку на этапы: расхламление, генеральная уборка, уборка кухни, ванной и прихожей. Важно планировать не более 3-5 задач в день и делать перерывы. Если в квартире несколько человек, обязанности стоит разделить с учетом возраста и возможностей. Особое внимание нужно уделить местам обитания домашних животных.

Эффективным считается метод уборки сверху вниз: начинать нужно с пыли на люстрах, карнизах и шкафах, переходя мебели, а затем и полам. Необходимо тщательно вымыть кухонную технику, удалить налет в ванной, а в прихожей очистить коврик и полы.

Кабанова также советует заранее продумать новогоднее убранство дома, а уют создать с помощью ароматических свечей и эфирных масел с запахами корицы, яблока, ванили, ели и цитрусовых, которые ассоциируются с новогодними праздниками.

Ранее стало известно, что для праздников многие россияне решили арендовать новогодние елки — с 1 по 19 ноября 2025 года спрос на аренду искусственных и живых елей вырос в 4,9 раза.

