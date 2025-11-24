Россияне рассказали о квартире мечты

«Самолет»: Россияне предпочитают квартиры с нестандартными планировками

Россияне предпочитают квартиры с нестандартными планировками, а также ценят функциальность жилья. О жилье мечты граждане рассказали в опросе группы «Самолет», передают «Известия».

При выборе недвижимости на нестандартные планировки обращают внимание 40 процентов покупателей. Чаще всего россияне хотят видеть в квартире комфортное рабочее место (35 процентов), отдельную комнату для каждого ребенка (30 процентов) и гардеробную (27 процентов).

Директор по продукту группы «Самолет» Леон Пряжников отметил, что сейчас квартиры, подходящие под эти параметры, есть не только в бизнес- и премиум-классах, но и в массовом сегменте.

Ранее сообщалось, что в 2026 году цены на вторичное жилье в России вырастут и начнут активно приближаться к стоимости новостроек.