Россиянки одолжили автомобиль у знакомого и попали под огонь его недругов

В Иркутске обстрелявших из Макарова автомобиль девушек отправили в СИЗО

В Иркутске двух мужчин 2000 года рождения отправили под стражу за покушение на жизнь девушек. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в ночь на 19 ноября обвиняемые ехали на машине по Иркутску. Они заметили двигавшийся в попутном направлении автомобиль знакомого с которым враждовали. Мужчины догнали попутчика, один из них вынул пистолет Макарова и открыл огонь. Но внутри их недруга не было — он одолжил автомобиль двум знакомым девушкам, которые и попали под пули.

Находившаяся за рулем россиянка своевременно среагировала на стрельбу, свернув с дороги. Пассажирке автомобиля потребовалась помощь. Совершившие преступление мужчины были установлены и задержаны.

