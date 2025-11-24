Россия
Собянин сообщил об уничтожении пытавшегося атаковать Москву беспилотника

Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Беспилотник уничтожен при попытке атаковать Москву. Об этом сообщил в Telegram мэр Москвы Сергей Собянин.

Дрон был сбит силами противовоздушной обороны. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, добавил мэр столицы.

Собянин не уточнил, где именно был уничтожен беспилотник. При этом в аэропорту Домодедово были введены временные ограничения. Вскоре они были сняты. Связано ли это с уничтожением дрона, неизвестно.

В выходные стало известно о еще одной попытке атаки беспилотников по Москве. По меньшей мере три дрона были сбиты в воскресенье, 23 ноября.

