Депутат Новиков: Призывом к России Мерц демонстрирует свою недобросовестность

Заявление канцлера Германии Фридриха Мерца демонстрирует некую недобросовестность со стороны политика, потому что позиция России известна. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

Ранее канцлер Германии заявил, что Россия должна сделать следующий шаг в мирном процессе по Украине. По его словам, Москве необходимо сесть за стол переговоров.

Депутат отметил, что украинская тема слишком важна и болезненна для многих стран, которые имеют отношение к этому конфликту, и для России прежде всего. Он добавил, что российское руководство не раз говорило о готовности к переговорам, выявляло и указывало, что к ним не готова прежде всего украинская сторона. Новиков напомнил, что последнее заявление президента Владимира Путина также связано с тем, что Россия готова обсуждать ситуацию.

«Так что дьявол кроется в деталях, но они никогда не будут разрешены, если не садиться за стол переговоров и не обсуждать накопившиеся проблемы. Начинать при этом надо с вопроса коллективной безопасности, создания условий для долгосрочного мира в Европе, а не такого рода перемирия, которое было тогда, когда возникла ситуация с Минскими соглашениями», — подчеркнул парламентарий.

Ранее Мерц оценил перспективы восстановления «Большой восьмерки» с Россией в качестве ее члена. По его словам, за исключением США, среди нынешних членов организации такой готовности нет.