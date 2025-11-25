Россия
11:50, 25 ноября 2025Россия

Боец СВО год проходил с осколком пули в глазу

Под Москвой прооперировали бойца СВО, он год проходил с осколком пули в глазу
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Боец СВО год проходил с осколком пули в глазу. Об этом сообщает издание Baza в Telegram.

Мужчина обратился к подмосковным медикам с жалобой на резкую боль в органе зрения. В ходе обследования врачи нашли в его глазу полусантимертовый осколок. Поскольку инородное тело угрожало ветерану полной потерей зрения, было принято решение о проведении экстренной операции.

Уже после извлечения осколка россиянин расссказал, что в 2024 году он получил тяжелое ранение в зоне СВО. Осколок тогда найти не удалось, и длительное время он не причинял солдату дискомфорта.

Ранее у другого бойца СВО осколок нашли в половом органе. Инородное тело размером около сантиметра в организме бойца было обнаружено случайно — при плановом обследовании.

