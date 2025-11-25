Россия
Число погибших при атаке дронов на Ростовскую область выросло до трех

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Число погибших при атаке дронов на Ростовскую область выросло до трех человек, об этом сообщил глава российского региона Юрий Слюсарь.

Один человек стал жертвой массированного налета беспилотников в Таганроге, о чем ранее сообщала мэр города Светлана Камбулова. Еще двое скончались в больнице.

«К сожалению, врачам не удалось спасти еще двух человек, они скончались от полученных ран уже в больнице», — рассказал губернатор.

В Краснодарском крае пострадали шесть человек. Губернатор Вениамин Кондратьев отметил, что атака была одной из самых продолжительных и массированных. Повреждены не менее 20 домов в пяти муниципалитетах.

