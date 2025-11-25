Число погибших при атаке дронов на Ростовскую область выросло до трех

Число погибших при атаке дронов на Ростовскую область выросло до трех человек, об этом сообщил глава российского региона Юрий Слюсарь.

Один человек стал жертвой массированного налета беспилотников в Таганроге, о чем ранее сообщала мэр города Светлана Камбулова. Еще двое скончались в больнице.

«К сожалению, врачам не удалось спасти еще двух человек, они скончались от полученных ран уже в больнице», — рассказал губернатор.

В Краснодарском крае пострадали шесть человек. Губернатор Вениамин Кондратьев отметил, что атака была одной из самых продолжительных и массированных. Повреждены не менее 20 домов в пяти муниципалитетах.