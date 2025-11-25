Депортированных из Польши украинцев отправили в 80-ю бригаду ВСУ

Украинцев, депортированных из Польши, направляют в 80-ю десантно-штурмовую бригаду Вооруженных сил Украины (ВСУ) и отправляют на передовые позиции неподалеку от Садков в Сумской области, сообщили РИА Новости представители российских силовых структур.

80-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду начали пополнять гражданами Украины, депортированными из Польши.

Их направляют прямо из пропускного пункта в учебный центр неподалеку от Луцка, а затем на передовые позиции в районе Садков, сообщил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа собирается депортировать большое количество украинцев на родину. Посол Украины в США Ольга Стефанишина заявила, что посольству известно «примерно о 80 гражданах Украины», в отношении которых вынесены окончательные решения о депортации в связи с нарушением законодательства США.