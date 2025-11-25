Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
07:10, 25 ноября 2025Бывший СССР

Депортированных из Польши украинцев отправили на передовую

Депортированных из Польши украинцев отправили в 80-ю бригаду ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Украинцев, депортированных из Польши, направляют в 80-ю десантно-штурмовую бригаду Вооруженных сил Украины (ВСУ) и отправляют на передовые позиции неподалеку от Садков в Сумской области, сообщили РИА Новости представители российских силовых структур.

80-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду начали пополнять гражданами Украины, депортированными из Польши.

Их направляют прямо из пропускного пункта в учебный центр неподалеку от Луцка, а затем на передовые позиции в районе Садков, сообщил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа собирается депортировать большое количество украинцев на родину. Посол Украины в США Ольга Стефанишина заявила, что посольству известно «примерно о 80 гражданах Украины», в отношении которых вынесены окончательные решения о депортации в связи с нарушением законодательства США.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Еще два человека скончались в больнице после атаки дронов на Ростовскую область

    На обвиняемого в хищениях на закупке медоборудования генерала завели новое дело

    На Украине пожаловались на действия США

    Найден способ выявлять болезни кишечника без колоноскопии

    Создатель бункеров для миллиардеров раскрыл правду о них

    Последствия попадания дрона ВСУ в многоэтажку в Новороссийске сняли на видео

    В США захотели получить согласие России на план по Украине

    Появились подробности о боях с ВСУ под Купянском

    Гособвинение озвучило исковые требования к «крабовому королю» Олегу Кану

    Европа пожаловалась на отказ США поставить ее в известность о переговорах по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости