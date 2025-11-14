Стало известно о планах Трампа депортировать украинцев на родину

WP: Администрация Трампа собирается депортировать множество украинцев на родину

Администрация президента США Дональда Трампа собирается депортировать множество украинцев на родину. Об этом сообщает The Washington Post (WP).

Посол Украины в США Ольга Стефанишина заявила, что посольству известно «примерно о 80 гражданах Украины», в отношении которых вынесены окончательные решения о депортации в связи с нарушением законодательства США. По ее словам, американские власти работают над вопросом логистики для проведения высылки, учитывая отсутствие прямого авиасообщения.

Известно о случае 41-летнего Романа Суровцева, которого планируют депортировать на Украину 17 ноября. Об этом ему сообщило Министерство юстиции США в судебном иске. Адвокаты мужчины заявили, что, по всей видимости, Иммиграционная и таможенная полиция (ICE) пытается выслать из страны «значительное число» украинцев. В материале утверждается, что другим гражданам Украины сообщают, что их депортируют военными рейсами на Украину или в Польшу.

В мае администрация президента США Дональда Трампа разработала план депортации сотен тысяч мигрантов, включая более 200 тысяч украинцев, находящихся в Соединенных Штатах.