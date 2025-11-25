Лавров прокомментировал заявления Украины по мирному плану США

Лавров: На Украине делают противоречивые заявления по мирному плану США

Украинский лидер Владимир Зеленский и его ближайшее окружение делают противоречивые заявления по мирному плану США. Так прокомментировал сложившуюся ситуацию глава МИД России Сергей Лавров в интервью YouTube-каналу ассоциации «Франко-российский диалог».

«То Владимир Зеленский говорит в Стамбуле, что он готов обсуждать этот план и согласовывать какие-то приемлемые формулировки. То его представители заявляют, что это исключено», — пояснил он.

По словам главы российского МИД, Москва предпочитает решить конфликт дипломатическим путем, чему не отвечают спекуляции Киева вокруг мирного плана США.

Мирный план США был представлен Киеву 20 ноября. Среди первичных условий — отказ Киева от вступления в НАТО, признание Крыма, Донецка и Луганска российскими. Зеленский поблагодарил президента США Дональда Трампа за содействие мирному урегулированию конфликта, однако, первоначальный документ был сокращен на треть: с 28 до 19 пунктов.

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что отказ от территорий, а также сокращение Вооруженных сил Украины являются красными линиями для Киева. Кроме того, отметил он, членство Украины в Евросоюзе и НАТО должно быть элементом гарантий безопасности для Киева в любом мирном плане.