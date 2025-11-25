Лавров раскрыл роль Белоруссии в урегулировании конфликта на Украине

Лавров: Белоруссия сыграла важную роль в украинском урегулировании

Белоруссия сыграла важную роль в урегулировании украинского конфликта. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает ТАСС.

Он отметил, что президент республики Александр Лукашенко и белорусские власти сыграли важную роль, когда Киев не оставил Москве возможности обеспечивать свои интересы в сфере безопасности и отстаивать интересы русских и русскоязычных граждан на Украине.

«Через несколько дней украинцы предложили переговоры, наши белорусские друзья предоставили Беловежскую пущу, где состоялось несколько раундов», — отметил он. При этом глава МИД подчеркнул, что последующий перенос площадки из-за «капризов украинской стороны» не умаляет роли Минска в этом процессе.

Лавров также подчеркнул, что Россия полностью учитывает интересы Белоруссии при рассмотрении практических идей по урегулированию конфликта.

Ранее министр заявил, что Россия ждет от США той версии плана по урегулированию украинского конфликта, которую Вашингтон считает промежуточной и которая обсуждается с представителями Европейского союза и Киевом. Он подчеркнул, что Москва не получала план президента США Дональда Трампа, но готова обсуждать конкретные формулировки.