Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:20, 25 ноября 2025Бывший СССР

Лукашенко допустил поездку в готовящуюся к нападению США страну

Лукашенко пригласил Мадуро в Белоруссию и допустил поездку в Венесуэлу
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Sputnik / Sergey Bobylev / Pool / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил посетить республику своего венесуэльского коллегу Николаса Мадуро. Об этом он заявил на встрече с послом южноамериканской страны в России Хесусом Рафаэлем Саласаром Веласкесом, передает Telegram-канал «Пул Первого».

Глава государства также допустил, что сам может совершить поездку в Венесуэлу. Он также подчеркнул, что считает республику не чужой для Белоруссии и подчеркнул, что Минск и Каракас уже давно сотрудничают.

«Есть о чем поговорить. Очень прошу вас передать моему другу Николасу Мадуро, что мы его у себя в Белоруссии ждем. Пора ему уже побывать здесь, в Белоруссии. Я убежден в том, что у него такое же отношение ко мне, я буду всячески стремиться к тому, чтобы найти время и посетить Венесуэлу», — сказал Лукашенко.

Ранее издание Axios сообщило, что президент США Дональд Трамп рассказал своим советникам, что собирается поговорить с венесуэльским коллегой Николасом Мадуро напрямую. По мнению журналистов, такой шаг Трампа указывает на шанс избежать ракетных ударов или прямых наземных действий со стороны США.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о согласии Украины на мирный план Трампа

    Двое российских подростков нашли подработку и попали под следствие

    В России придумали решение проблемы со «схемой Долиной»

    Немецкий клуб разорвал контракт с гимнасткой Мельниковой

    Доктор Мясников призвал врачей включить мозг

    В России описали этапы урегулирования на Украине после согласования мирного плана

    Царство вулканов и топи размером со Швейцарию. 6 удивительных фактов о России

    Семенович похвасталась поездками на курорты раз в две недели

    Микроплатья назвали трендом 2026 года

    В российском регионе устроят голосование по поводу Сталина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости