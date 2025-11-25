Лукашенко допустил поездку в готовящуюся к нападению США страну

Лукашенко пригласил Мадуро в Белоруссию и допустил поездку в Венесуэлу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил посетить республику своего венесуэльского коллегу Николаса Мадуро. Об этом он заявил на встрече с послом южноамериканской страны в России Хесусом Рафаэлем Саласаром Веласкесом, передает Telegram-канал «Пул Первого».

Глава государства также допустил, что сам может совершить поездку в Венесуэлу. Он также подчеркнул, что считает республику не чужой для Белоруссии и подчеркнул, что Минск и Каракас уже давно сотрудничают.

«Есть о чем поговорить. Очень прошу вас передать моему другу Николасу Мадуро, что мы его у себя в Белоруссии ждем. Пора ему уже побывать здесь, в Белоруссии. Я убежден в том, что у него такое же отношение ко мне, я буду всячески стремиться к тому, чтобы найти время и посетить Венесуэлу», — сказал Лукашенко.

Ранее издание Axios сообщило, что президент США Дональд Трамп рассказал своим советникам, что собирается поговорить с венесуэльским коллегой Николасом Мадуро напрямую. По мнению журналистов, такой шаг Трампа указывает на шанс избежать ракетных ударов или прямых наземных действий со стороны США.