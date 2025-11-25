Стало известно о возможном телефонном разговоре Трампа и Мадуро

Axios: Трамп сообщил советникам о планах поговорить с Мадуро

Президент США Дональд Трамп рассказал своим советникам, что собирается поговорить с венесуэльским коллегой Николасом Мадуро напрямую. Об этом сообщает портал Axios, ссылаясь на источники.

В материале говорится, что такой шаг Трампа может указывать на то, что у Венесуэлы есть шанс избежать ракетных ударов или прямых наземных действий со стороны США.

При этом уточняется, что пока нет точной даты возможного телефонного разговора двух лидеров, однако беседа находится на стадии планирования.

Ранее источники агентства Reuters в Белом доме сообщили, что Штаты готовятся в ближайшие дни перейти к новой фазе операций против Венесуэлы.