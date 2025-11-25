Макрон сделал заявление об отправке молодежи на Украину

Франция не намерена отправлять свою молодежь воевать на Украину. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, передает RTL.
«Нам действительно нужно прямо сейчас развеять любые заблуждения о том, что мы собираемся отправлять нашу молодежь на Украину», — отметил Макрон.
По словам французского лидера, в настоящее время необходимо «укрепить союз между армией и государством». Он добавил, что в этом направлении Париж уже предпринимает инициативы, включая «реформирование всеобщей национальной службы».
Ранее глава Генштаба Вооруженных сил Франции генерал Фабьен Мандон заявил, что страна должна быть готова «терять своих детей» и претерпевать экономические лишения в борьбе с Россией.