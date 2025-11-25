Мир
10:00, 25 ноября 2025

Макрон сделал заявление об отправке молодежи на Украину

Макрон: Франция не намерена отправлять молодежь воевать на Украину
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Christian Mang / Reuters

Франция не намерена отправлять свою молодежь воевать на Украину. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, передает RTL.

«Нам действительно нужно прямо сейчас развеять любые заблуждения о том, что мы собираемся отправлять нашу молодежь на Украину», — отметил Макрон.

По словам французского лидера, в настоящее время необходимо «укрепить союз между армией и государством». Он добавил, что в этом направлении Париж уже предпринимает инициативы, включая «реформирование всеобщей национальной службы».

Ранее глава Генштаба Вооруженных сил Франции генерал Фабьен Мандон заявил, что страна должна быть готова «терять своих детей» и претерпевать экономические лишения в борьбе с Россией.

