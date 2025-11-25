Макрон захотел разместить войска в двух украинских городах

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что так называемая «коалиция желающих» может разместить свой военный контингент «на второй линии, вдали от фронта» после завершения конфликта на Украине. Об этом он рассказал в интервью радиостанции RTL.
«Мы никогда не планировали размещение в зоне фронта, поскольку это не наша задача», — подчеркнул французский лидер.
Макрон отметил, что потенциальными точками размещения войск могут стать Киев или Одесса. При этом он подчеркнул, что точные детали и этапы создания этих сил остаются конфиденциальными. «Все устроено более сложно, силы для подстраховки находятся на этапе создания», — добавил французский лидер.
Политик уточнил, что речь идет о «британских, французских и турецких солдатах», которые будут пребывать на территории страны, чтобы обеспечить Киеву безопасность и обучить военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Ранее Макрон заявил, что главной гарантией безопасности для Украины должна стать ее собственная армия. «Не может быть прочного мира, если украинская армия ограничена в своих возможностях самообороны и сдерживания любой агрессии. Поэтому главная гарантия безопасности для украинцев и для нас — это мощная армия», — сказал политик.