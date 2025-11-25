Милый комплимент незнакомому ребенку едва не обернулся уличным скандалом

Пользовательница Reddit с ником Otherwise-Sky1387 рассказала о том, как испортила настроение молодой маме, стоя в очереди за кофе. По ее словам, скандалом едва не закончилась ее попытка сделать комплимент ребенку этой женщины.

«Обычно я отлично лажу с детьми — у меня их трое, поэтому я решила проявить дружелюбие. Я наклонилась, улыбнулась и сказала: "Ой, какая милая маленькая картофелина!" Мать младенца посмотрела на меня так, будто я только что оскорбила три поколения ее семьи. Я попыталась исправить ситуацию, что оказалось еще большей ошибкой: "Нет! Не как испорченная картофелина. Как хорошая картошка! Прелестная картошка. Как… отборная картошка?" Бариста давится, пытаясь сдержать смех. Мама смотрит на меня так, будто я описываю ее ребенка как продукт, проходящий проверку Министерства сельского хозяйства США», — рассказала автор.

Поняв, что она делает только хуже, и раскрасневшись, женщина просто схватила свой кофе и помчалась с ним к выходу. Вот только оказалось, что она перепутала напиток и взяла стакан той самой оскорбленной матери. Об этом женщина сказала автору «самым грубым голосом», которым к ней когда-либо обращались.

«Я извиняюсь, ставлю его обратно и в панике пытаюсь разрядить обстановку: "Извините. Клянусь, обычно я не такая странная". Зачем я это сказала? Зачем я обратила внимание на эту странность? Почему я все еще жива? В общем, где-то есть женщина, уверенная, что я сравнила ее ребенка с корнеплодом, а сразу после этого попыталась украсть ее латте», — заключила автор.

Ранее другая пользовательница Reddit рассказала, что запретила свекрови сидеть со своим ребенком после того, как услышала одну ее шутку. По словам автора поста, младенцу лишь семь недель, поэтому ее 60-летняя свекровь сильно вовлечена в процесс ухода за новорожденным.