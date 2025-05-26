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08:00, 26 мая 2025Интернет и СМИ

Женщина услышала шутку свекрови и запретила ей сидеть с ребенком

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Hu Chen / Unsplash

Пользовательница Reddit рассказала, что запретила свекрови сидеть со своим ребенком после того, как услышала одну ее шутку. Большинство комментаторов поддержали ее решение.

По словам автора поста, ее ребенку семь недель. Рассказчица отметила, что ее 60-летняя свекровь сильно вовлечена в процесс ухода за новорожденным. «Однажды, придя к нам в гости, она пошутила, что добавляла в бутылочки с молоком рисовые хлопья, чтобы дети лучше спали, и сказала: "Может быть, я попробую это сделать, когда ты не будешь смотреть"», — отметила рассказчица.

Она попросила свекровь не добавлять хлопья в молоко, однако та в ответ пожала плечами. «Она сказала: "Не нервничай ты так, я вырастила троих детей, и с ними все в порядке"», — добавила автор публикации.

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После этого разговора рассказчица сообщила мужу, что не хочет оставлять ребенка наедине со свекровью. Супруг поддержал ее, однако его мать узнала об этом и рассердилась. Как пояснила пользовательница Reddit, мать мужа заявила, что невестка наказывает ее из-за обычной шутки.

«Теперь вся семья говорит, что я ограничиваю доступ к ребенку и веду себя холодно. Но мне кажется, что это не смешно — шутить о том, как ты сделаешь что-то, что может навредить новорожденному», — подчеркнула рассказчица.

Многие комментаторы выразили уверенность в том, что в действительности свекровь автора поста не шутила. Пользователи портала также указали, что у новорожденного может заболеть живот из-за хлопьев в молоке или же он подавится ими.

«Я бы на вашем месте серьезно ограничила ее общение с внуком, пока она не извинится, и точно не оставляла бы ее наедине с ребенком, пока вы не почувствуете, что можете доверять ей», «Проблема даже не в рисовых хлопьях, а в том, что свекровь нарушает установленные вами правила», — высказались они.

Ранее другая женщина рассказала на Reddit, что вычеркнула свекровь из жизни после одного ее замечания. Комментаторы сочли слова матери ее мужа жестокими и поддержали автора поста.

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