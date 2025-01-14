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06:00, 14 января 2025Интернет и СМИ

Девушка запретила свекрови видеться с внуком из-за одного комментария за семейным ужином

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: freepik / Freepik

Пользовательница Reddit поделилась историей о том, как вычеркнула свекровь из жизни. По словам девушки, она запретила матери мужа видеться с внуком из-за одного комментария за семейным ужином.

Автор поста написала, что раньше у нее были хорошие отношения со свекровью, однако все изменилось после их с супругом помолвки. «Когда мы объявили о помолвке матери моего мужа, она побледнела и выглядела так, будто мы сообщили ей о трагедии. (...) Позже она заявила, что я забрала ее мальчика, и никто не сможет дать ему любовь, которая есть у них», — вспомнила она.

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Героиня истории также сообщила, что в детстве подверглась сексуальному насилию со стороны взрослого мужчины. По ее словам, супруг знал о случившемся и всегда заботился о ней, а спустя время они рассказали об этом его матери.

«Однажды мы были на семейном ужине, на котором планировали объявить о беременности», — отметила автор истории. Когда свекровь узнала новость о грядущем пополнении, то спросила, действительно ли отцом ребенком является ее сын. «Она сказала, что однажды я позволила другому мужчине прикоснуться ко мне, поэтому это могло повториться», — пересказала девушка слова матери мужа. После случившегося героиня истории покинула семейный ужин, решила оборвать все связи со свекровью и запретила ей навещать будущего внука.

В комментариях под постом многие поддержали автора. Комментаторы сочли жестокими слова женщины, упомянувшей травмирующий случай из жизни невестки.

Ранее другая пользовательница Reddit рассказала о том, как заметила странное поведение свекрови. В результате невестка выгнала женщину из дома.

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