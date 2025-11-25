Россия
Момент удара дрона ВСУ по многоэтажке и его взрыва в Новороссийске попал на видео

Никита Абрамов
В Новороссийске на видео попал момент удара дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) по многоэтажному дому. Ролик опубликовала Baza Telegram-канале.

На кадрах видно, как в многоэтажный жилой дом врезается беспилотник и сразу же взрывается. Автор видео эмоционально отреагировал на произошедшее.

Отмечается, что повреждения получили три квартиры на 11 и 12 этажах, в одной из них вспыхнул огонь. Пострадавших нет.

В Краснодарском крае при ночной атаке ВСУ пострадали шесть человек. Губернатор Вениамин Кондратьев отметил, что атака была одной из самых продолжительных и массированных. Повреждены не менее 20 домов в пяти муниципалитетов.

В Туапсе загорелась крыша многоквартирного дома, в Новороссийске повреждены семь многоквартирных домов и не менее семи частных, пострадали четыре человека.

