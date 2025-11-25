На строительстве моста по нацпроекту в российском регионе украли 66 миллионов рублей

В Томской области возбуждено уголовное дело о мошенничестве при реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщает прокуратура региона.

По данным следствия, в начале 2025 года управление автомобильных дорог региона заключило госконтракт с торгово-строительной компанией на капитальный ремонт мостового перехода через реку Кайма на 34-м километре автомобильной дороги Стрежевой-Нижневартовск. Подрядчик к работам не преступил и деньги в сумме 66 миллионов рублей не вернул, а распорядился ими по своему усмотрению.

Материалы прокурорской проверки были направлены в орган предварительного расследования, где и приняли решение о возбуждении уголовного дела по статье 159 («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере») УК РФ.

