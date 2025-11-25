На Украине заявили об ударе по портовой инфраструктуре Одессы

Кипер: ВС России ударили по портовой и энергетической инфраструктурам Одессы

Портовая и энергетическая инфраструктура Одессы была повреждена в результате ударов Армии России. Об этом заявил глава Одесской области Олег Кипер в своем Telegram-канале.

«Воздушная атака повлекла новые повреждения объектов (...) энергетического назначения. На отдельных участках возникли пожары на объектах портовой и энергетической инфраструктуры», — написал чиновник.

По его словам, удары были совершены ночью при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

14 ноября Минэнерго Украины раскрыло масштабы российских атак на энергетическую инфраструктуру. По информации ведомства, ВС России за октябрь и начало ноября использовали для атак на объекты энергетики страны более 150 ракет и более двух тысяч дронов.