НАБУ стало проверять Госпогранслужбу по поводу выезда «кошелька» Зеленского

Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)
Архивное фото. Фото: Yulii Zozulia / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) начало проверять Госпогранслужбу по поводу выезда из страны соратника президента Украины Владимира Зеленского Тимура Миндича. Об этом сообщает «Страна.ua».

Издание сообщает, что НАБУ нашло талон, по которому пропускали Миндича, на нем была буква «К». Сейчас служба проверяет, кто курировал выезд бизнесмена. СМИ цитирует депутата Верховной Рады Ярослава Железняка, по словам которого, Миндич выехал через пункт пропуска Грушев, преодолев его буквально за несколько десятков минут.

«Я несколько раз проходил его, там всегда очереди по несколько часов. А здесь прям так быстро», — отмечает депутат.

Ранее НАБУ объявило в розыск Миндича. По данным СМИ, бизнесмен является участником преступной организации, причастной к коррупционным схемам в сфере энергетики. 13 ноября Зеленский ввел против него и его главного финансиста санкции.

