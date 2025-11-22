Бывший СССР
Украина объявила в розыск «кошелек Зеленского»

НАБУ разыскивает бизнесмена Тимура Миндича и его финансиста Цукермана
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Штаб-квартира НАБУ в Киеве

Штаб-квартира НАБУ в Киеве. Фото: PabloUA / Shutterstock / Fotodom

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило в розыск бизнесмена и соратника Владимира Зеленского — Тимура Миндича, а также его главного финансиста Александра Цукермана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на базы украинского МВД.

В базе Миндич и Цукерман находятся среди лиц, скрывающихся от органов досудебного расследования. Они считаются пропавшими с 20 ноября.

По данным агентства, Миндич является участником преступной организации, причастной к коррупционным схемам в сфере энергетики. 13 ноября Зеленский ввел против него и его главного финансиста санкции.

Ранее НАБУ объявило в розыск бывшего первого заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны страны Олега Гладковского.

