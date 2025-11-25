Над регионами России сбили более 30 беспилотников за три часа

Минобороны сообщило, что над регионами России уничтожили 31 беспилотник ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в течение трех часов — с 20:00 до 23:00 по московскому времени — несколько раз пытались атаковать российские регионы. Всего было сбито более 30 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны.

По данным оборонного ведомства, больше всего летательных аппаратов уничтожили над акваторией Черного моря — 17. Еще шесть дронов сбили над акваторией Азовского моря. Также три беспилотника ликвидировали в небе над Республикой Крым, 2 — над территорией Курской области, и по одному — над территориями Брянской и Белгородской областей, а также Краснодарского края.

Таким образом, всего был сбит 31 беспилотник. Уточняется, что все летательные аппараты были самолетного типа.

В ночь на 24 ноября ВСУ также пытались нанести удар по территории России с применением беспилотников. Было уничтожено 93 летательных аппарата.