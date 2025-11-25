Силовые структуры
19:36, 25 ноября 2025Силовые структуры

Неизвестный водитель сбил ребенка в российском поселке и попал на видео

В Кугесях ищут водителя питбайка, который сбил ребенка и уехал с места ДТП
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Неизвестный за рулем питбайка сбил семилетнего ребенка в Чувашии и скрылся с места дорожно-транспортного происшествия (ДТП). Об этом сообщает Telegram-канал «112» и публикует видео случившегося.

На кадрах видно, как двое детей бегают вокруг машины на парковке у дома. В какой-то момент один из них выбегает из-за авто, когда в его сторону на полной скорости мчится водитель питбайка. Он сбивает мальчика и прокатывает его несколько метров, а затем уезжает.

По данным Telegram-канала, все случилось днем на Советской улице в поселке Кугеси. Пострадавшего доставили в больницу. Неизвестного на питбайке ищет полиция.

Ранее сотрудник полиции насмерть сбил женщину на пешеходном переходе в Сергиевом Посаде и скрылся с места ДТП.

