Пьяный полицейский насмерть сбил россиянку и скрылся

Пьяный сотрудник ППС насмерть сбил женщину в Подмосковье и скрылся с места ДТП

Сотрудник полиции насмерть сбил женщину на пешеходном переходе в Сергиевом Посаде и скрылся с места дорожно-транспортного происшествия (ДТП). Об этом «Ленте.ру» сообщили в подмосковном главке МВД России.

По данным ведомства, все произошло ночью 18 ноября на проспекте Красной Армии. 26-летний мужчина за рулем автомобиля Toyota переехал женщину, переходившую дорогу по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора, и скрылся. Пострадавшую спасти не удалось.

Злоумышленника быстро нашли — им оказался сотрудник патрульно-постовой службы (ППС) местного УМВД России. Его уже уволили из органов внутренних дел. Как уточняет РЕН ТВ, в момент ДТП бывший силовик был пьян.

