Специально переехавшего многодетную россиянку водителя BMW осудили на 11 лет

В Волгограде суд дал водителю BMW, переехавшему многодетную мать, 11 лет колонии

Волгоградский областной суд приговорил к 11 годам колонии строгого режима 74-летнего жителя Александра Пака, переехавшего многодетную женщину после ДТП. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Мужчину признали виновным в преступлении по пункту «б» части 2 статьи 105 («Убийство лица в связи с выполнением им общественного долга») УК РФ.

Установлено, что 22 октября 2024 года около школы Пак за рулем BMW X7 столкнулся с автомобилем Toyota RAV4, которым управляла 40-летняя женщина. Сразу после аварии мужчина решил продолжить движение, однако женщина, которая успела выйти из автомобиля, попыталась его остановить — схватилась за ручку водительской двери BMW.

Тогда Пак нажал на газ и резко повернул направо, из-за чего женщина упала на дорогу. После этого мужчина проехался по ее телу и голове. В это время в салоне машины потерпевшей находились двое ее детей. Спасти женщину не удалось.

Пак свою вину не признал.

