Забота о себе
21:02, 25 ноября 2025Забота о себе

Невролог назвал лучшие позы для сна

Невролог Чеблуков: Сон на спине полезнее всего для здоровья
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Senivpetro / Freepik

Врач-невролог Сергей Чеблуков рассказал, какие позы для сна самые полезные, а какие вредные. Их доктор назвал в беседе с изданием Life.ru.

Самой вредной и опасной позой для сна врач счел положение на животе. По его словам, проблема заключается в том, что в таком положении у человека прогибается позвоночник, а внутренние органы находятся под давлением. Кроме того, Чеблуков посоветовал не спать в позе эмбриона.

При этом самой правильной позой для сна он назвал положение на спине. «Сон на спине — идеальный вариант, поскольку позвоночник остается в нейтральном положении, шея расслаблена, внутренние органы не сдавлены», — объяснил врач. Кроме того, он назвал полезной позу на боку, особенно на левом.

Ранее невролог Валерий Новоселов рассказал, как замедлить развитие деменции. Для этого он призвал поддерживать здоровье сосудов.

