Обломки беспилотников упали в центре Краснодара

Обломки БПЛА упали в центре Краснодара, повреждены дома и офисное здание

Во время отражения ночной атаки украинских беспилотников их обломки упали в центре Краснодара, об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.

«Незначительные повреждения зафиксированы в домах и офисном здании Краснодара, а также в частном доме в селе Первореченском Динского района», — уточнил он.

В регионе пострадали шесть человек. Кондратьев отметил, что атака была одной из самых продолжительных и массированных. Повреждены не менее 20 домов в пяти муниципалитетов.

В Туапсе загорелась крыша многоквартирного дома, в Новороссийске повреждены семь многоквартирных домов и не менее семи частных, пострадали четыре человека.

В Геленджике в результате атаки БПЛА повреждены два частных дома, в одном из них начался пожар. Пострадал один человек, мужчина находился на улице и получил ранение ноги.

