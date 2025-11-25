Ольга Серябкина опубликовала фото в микрошортах и прозрачной кофте

Певица Ольга Серябкина опубликовала фото в откровенном образе

Бывшая солистка популярной группы «Серебро», российская певица Ольга Серябкина опубликовала фото в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 3,6 миллиона подписчиков.

40-летняя исполнительница предстала на размещенных снимках на фоне автомобиля с салоном кислотного цвета. При этом она надела микрошорты, бюстгальтер с треугольными чашками, а также прозрачную кофту поверх него. В то же время звезда собрала волосы в небрежную прическу и надела солнцезащитные очки.

Ранее Серябкина пробежалась по пляжу в леопардовом мини-платье. Исполнительница разместила снимок на фоне моря.