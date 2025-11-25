Последствия попадания дрона ВСУ в многоэтажку в Новороссийске сняли на видео

В Новороссийске сняли на видео последствия попадания дрона ВСУ в многоэтажку

Очевидцы сняли на видео последствия попадания дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) в многоэтажку в Новороссийске. Ролик опубликовал Telegram-канал Shot.

На кадрах виден горящий балкон на одном из верхних этажей в доме. Также на видео попали сотрудники МЧС и местные жители.

Отмечается, что из-за удара и взрыва беспилотника выпали оконные рамы. Их обломки повредили несколько припаркованных снизу автомобилей.

В ночь на 25 ноября ВСУ ударили по Краснодарскому краю, пострадали шесть человек. Губернатор Вениамин Кондратьев отметил, что атака была одной из самых продолжительных и массированных. Повреждены не менее 20 домов в пяти муниципалитетах.

В Туапсе загорелась крыша многоквартирного дома, в Новороссийске повреждены семь многоквартирных домов и не менее семи частных, пострадали четыре человека.