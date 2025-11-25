Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
21:09, 25 ноября 2025Экономика

Постсоветскую страну назвали находящейся на грани банкротства

Додон: Молдавия находится на грани банкротства
Дмитрий Воронин

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Молдавия переживает глубокий кризис и находится на грани банкротства, а ее нынешние власти вместо поиска выхода из ситуации занимаются контрабандой оружия и участвуют в финансовых пирамидах, написал в своем Telegram-канале экс-президент этой постсоветской страны Игорь Додон.

По его словам, за годы правления проевропейской партии PAS («Действие и солидарность») цены в Молдавии выросли на 66 процентов и страна остается единственной в регионе, где нет экономического роста. Додон отметил, что в поддержке Кишинева в этой ситуации уже не заинтересованы международные партнеры, включая Международный валютный фонд, и терпение сохраняет только Брюссель, хотя и «неизвестно, как долго это продлится».

Экономическую модель, основанную на наращивании внешних заимствований, росте бюджетного дефицита и долговой нагрузки, которую продвигает PAS, политик назвал крайне опасной для Молдавии.

Додон был президентом страны в 2016-2020 годах, после чего в кресле главы государства его сменила действующий лидер Майя Санду. Как отмечают эксперты, ее курс в отношении России характеризуется схожими с прежней украинской линией признаками — в Кишиневе избегают полного разрыва отношений по экономическим причинам, сохраняя участие в зоне свободной торговли СНГ и рассчитывая в скором времени вступить в Евросоюз.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Из мирного плана по Украине исчез «деликатный вопрос» территорий. Кто настоял на изменениях и как отреагировали в России?

    Захарова высказалась о своем идеальном выходном

    В офисе Зеленского обозначили срок прекращения огня на Украине

    Постсоветскую страну назвали находящейся на грани банкротства

    «Я ужасный человек». Британка искала в интернете убийцу, готового насиловать и пытать ее. Недавно тело женщины нашли в США

    Названа цена самой многокомнатной квартиры в России

    Невролог назвал лучшие позы для сна

    Россиян предупредили о штрафе за интерес к соседям

    На Западе предсказали последствия реализации плана ЕС по Украине

    Ольга Серябкина опубликовала фото в микрошортах и прозрачной кофте

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости