Появились кадры из атакованного ВСУ курортного российского города

Появилось видео из атакованного ВСУ города Сочи

Очевидец снял на видео обстановку в атакованном Вооруженными силами Украины (ВСУ) городе Сочи. Ролик опубликовал Telegram-канал Kub Mash.

На видео попали городские улицы. Слышна отдаленная сирена, оповещающая об угрозе ударов беспилотников.

По данным мэра Сочи Андрея Прошунина, в городе срабатывала система противовоздушной обороны (ПВО). «Все службы приведены в состояние максимальной готовности. Их координирует городской оперативный штаб. Прошу сочинцев и гостей города сохранять спокойствие, соблюдать необходимые меры безопасности», — написал он в Telegram-канале.

В ночь на 25 ноября ВСУ ударили по Краснодарскому краю, пострадали шесть человек. Губернатор Вениамин Кондратьев сообщил, что атака была одной из самых продолжительных и массированных. Повреждены не менее 20 домов в пяти муниципалитетах.

В Туапсе загорелась крыша многоквартирного дома, в Новороссийске повреждены семь многоквартирных домов и не менее семи частных, пострадали четыре человека.