08:30, 25 ноября 2025Забота о себе

Психолог предупредил об опасности популярной сексуальной практики

Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Kaspars Grinvalds / Shutterstock / Fotodom

Старший преподаватель Школы психологии и спортивных наук Бангорского университета (Великобритания) Кристофер Сэвилл предупредил, что удушение во время секса может серьезно навредить здоровью. Его слова передает издание O Globo.

Сэвилл пояснил, что во время этой сексуальной практики дыхательные пути блокируются, и приток крови к головному мозгу нарушается. В результате человек может потерять сознание. «Удушение может привести к различным физическим и психологическим травмам, а в крайних случаях — к летальному исходу», — подчеркнул психолог.

Также, по его словам, как во время, так и после этой сексуальной практики человек может испытать боль и трудности с глотанием, потерять контроль над мочевым пузырем и кишечником. В редких случаях удушение может закончиться инсультом.

Ранее сексолог Бхавини Шназвали предупредила об опасности воздержания. По ее словам, секс улучшает здоровье сердечно-сосудистой системы.

