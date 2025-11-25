Силовые структуры
Раскрыты подробности стрельбы по мальчику в российском городе

В Туапсе выпущенная неизвестным пуля застряла в щеке мальчика, сидевшего у дома
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Туапсе выпущенная неизвестным пуля застряла в щеке девятилетнего мальчика, сидевшего у дома. Об этом во вторник, 25 ноября, сообщает Telegram-канал «112».

По данным источника, инцидент произошел 21 ноября. В тот момент два школьника сидели на скамейке у дома. Они были увлечены мобильным телефоном, когда раздался выстрел. В результате пуля попала в щеку одного из них. Мальчика прооперировали.

По словам его отца, случай со стрельбой не единственный в их дворе. Он рассказал, что неизвестный уже открывал огонь по голубям.

Ранее сообщалось, что злоумышленника разыскивает полиция. Он стрелял из пневматического оружия.

