Россиянам назвали лучшее время для употребления кофе

Диетолог Поляков: Чашку кофе можно выпить раз в день утром

Диетолог Антон Поляков назвал россиянам лучшее время для того, чтобы выпить чашку кофе. Его слова приводит aif.ru.

По словам специалиста, самый оптимальный временной промежуток для употребления кофе — это утро. Если «уж употреблять этот напиток, то как раз, чтобы была бодрость в утренние часы. В дневное и вечернее время потребление кофе не рекомендуется», — считает он.

При этом Поляков посоветовал ограничивать нужно не только время, но и объем употребляемого напитка. По его мнению, лучше ограничиться одной чашкой бодрящего напитка в день, двумя — при условии хорошего метаболизма кофеина в организме. В свою очередь, гипертоникам и тем, у кого диагностированы заболевания печени, кофе не рекомендуется пить вообще, заключил врач.

