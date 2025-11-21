Врач призвал отказаться от трех популярных добавок в кофе

Диетолог Ортис: Сливки и сахар нейтрализуют полезные свойства кофе

Диетолог Марио Ортис заявил, что кофе полезен для здоровья, но три популярные добавки нейтрализуют все преимущества напитка. Его слова передает издание Vanitatis.

Ортис отметил, что кофе снижает риск развития сахарного диабета, болезни Альцгеймера и Паркинсона, помогает улучшить концентрацию внимания и бдительности, а также добиться более хорорших спортивных результатов. «Многие люди пьют кофе со сливками, сиропами и сахаром, но эти преимущества сводятся на нет тем, что вы добавляете», — подчеркнул он.

В связи с этим врач призвал не сочетать кофе ни с чем. Исключением является молоко, но необходимо выбрать качественный продукт, в котором будут отсутствовать подсластители и различные добавки. Еще одно правило — отказаться от употребления напитка перед сном, поскольку в организме нарушится выработка гормона мелатонина, связанного с циркадными ритмами, заключил Ортис.

