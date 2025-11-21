Забота о себе
11:32, 21 ноября 2025Забота о себе

Врач призвал отказаться от трех популярных добавок в кофе

Диетолог Ортис: Сливки и сахар нейтрализуют полезные свойства кофе
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Freepik

Диетолог Марио Ортис заявил, что кофе полезен для здоровья, но три популярные добавки нейтрализуют все преимущества напитка. Его слова передает издание Vanitatis.

Ортис отметил, что кофе снижает риск развития сахарного диабета, болезни Альцгеймера и Паркинсона, помогает улучшить концентрацию внимания и бдительности, а также добиться более хорорших спортивных результатов. «Многие люди пьют кофе со сливками, сиропами и сахаром, но эти преимущества сводятся на нет тем, что вы добавляете», — подчеркнул он.

В связи с этим врач призвал не сочетать кофе ни с чем. Исключением является молоко, но необходимо выбрать качественный продукт, в котором будут отсутствовать подсластители и различные добавки. Еще одно правило — отказаться от употребления напитка перед сном, поскольку в организме нарушится выработка гормона мелатонина, связанного с циркадными ритмами, заключил Ортис.

Ранее физиолог Александр Калюжин предупредил об опасности безалкогольного пива. По его словам, в нем содержится большое количество сахара, который приведет к ожирению.

