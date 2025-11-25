Россия
Россиянам раскрыли главные ошибки при выборе подарка ко Дню матери

Flowwow: При выборе подарка ко Дню матери важно избежать формальности
Юлия Сычева
В День матери особенно важно избежать формальности при выборе подарков. В маркетплейсе подарков Flowwow рассказали «Ленте.ру», какие ошибки покупатели совершают чаще всего и как их избежать.

Наиболее распространенными подарками в этот день остаются цветы, сладости и товары для дома, при этом россиянам советует опираться на проверенные варианты, если пожелания мамы точно неизвестны. Ошибкой будет выбор редких или сложных в уходе цветов, поскольку без должной заботы о них букет быстро потеряет свою привлекательность для получателя.

«Для мам лучше всего подойдут понятные и знакомые цветы, но часто в необычных оттенках. Лидируют в букетах розы, хризантемы, диантусы, которые больше известны как гвоздика. Это универсальные варианты: хорошо знакомы каждой маме, долго стоят в вазе и представлены в большом количестве расцветок», — рассказала директор направления b2b-маркетинга маркетплейса цветов и подарков Flowwow Полина Воронина.

Если выбор остановился на кондитерских изделиях, эксперт советует нанести надпись или рисунок для торта. Это позволит персонализировать подарок, но при этом важно соблюдать меру: лишний креатив мамы могут не оценить, подчеркнула она. Частой ошибкой является отсутствие должного оформления подарка — его стоит сопроводить небольшим письмом от руки или распечатанными фотографиями.

«По отзывам в социальных сетях видно, что мамы часто замечают детали и упоминают их: оценивают вложенные открытки, упаковку и небольшие дополнения к заказу. В последнее время все чаще даже к самому практичному основному подарку прикладывают небольшое дополнение — ароматические свечи или наборы для ванн, которые добавят уюта», — поделилась Воронина.

Также в Flowwow посоветовали позаботиться об отправке подарка заранее, поскольку в День матери курьеры доставляют множество заказов. Будет лучше, уточнили эксперты, если получится выбрать время до праздника: за 3–4 дня, когда количество заказов не так велико, и ориентироваться на широкий временной диапазон: например, с 14 до 16 часов.

В 2025 году День матери приходится на 30 ноября. Ранее «Лента.ру» собрала идеи для подарков ко Дню матери. Свои рекомендации в материале дала семейный психолог Елена Мошкова.

